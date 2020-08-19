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Cizre'de trafik kazası: 5 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Cizre'de İdil Caddesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, İdil Caddesi Gülen Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tank Taburu mevkiinden ilçe merkezine doğru gelen ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 73 AAG 883 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 46 DB 801 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet yan devrildi. Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazazedeler olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaşanan kaza nedeni ile İdil Caddesinde ulaşım tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesi ve itfaiyenin yolu yıkamasından sonra yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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