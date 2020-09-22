İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cizre'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Şırnak’ın Cizre İlçesinde Kamyonet ile Otomobil’in kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Cizre İlçesinde Kamyonet ile Otomobil'in kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Şırnak'ın Cizre İlçesi Kurtuluş Köyü Zoran Mezrası mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yedi kişi yaralandı.


Kaza,Cizre'ye Bağlı Kurtuluş Köyü Zoran Mezrası mevkiinde meydana geldi.Kurtuluş Köyü istikametinden Cizre'ye doğru gelmekte olan Yunus Sincar yönetimindeki 21 AE 231 plakalı otomobil karşı yönden gelen Mehmet Duymak yönetimindeki 73 FG 339 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Sürücü Yunus Sincar,Ayşe Başaran,Kübra Üçkaç ile Kamyonet sürücüsü Mehmet Duymak,Serhat Duymak,Ferhat Duymak ve Yaşar Duymak yaralandı.


Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan otomobil Sürücüsü Yunus Sincar,Ayşe Başaran,Kübra Üçkaç ile Kamyonet sürücüsü Mehmet Duymak,Serhat Duymak,Ferhat Duymak ve Yaşar Duymak olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza nedeni ile ulaşıma kapanan yol, kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile birlikte ulaşıma açıldı.


Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.