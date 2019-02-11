Cizre'de trafik kazası

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda bulunan 4 kişi kazadan yara almadan kurtulurken, araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Cizre-Şırnak karayolunda kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu. Kaza Cizre Şırnak karayolu TOKİ konutları mevkiinde meydana geldi. Şırnak istikametinden gelen Mustafa Mendeş yönetimindeki 63 AS 096 plakalı kamyonet ile aynı istikametten gelen Abdulhamit Tetik yönetiminde 34 LN 4155 plakalı özel otomobil TOKİ Konutları dönemecinde çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile iki araç yolun farklı yerlerine savruldu. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi kazadan yara almadan kurtulurken, her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri ve trafik polisleri sevk edildi. Meydana gelen kaza nedeni ile yolda kontrollü bir şekilde ulaşım sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesi ile birlikte yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor