Cizre'de üstyapı çalışmaları

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi ekipleri, Cudi ve Nur Mahallesinde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cudi ve Nur mahallelerinde kilitli parke döşeme çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların kış aylarında sorun yaşamaması için kilitli parke döşeme seferberliğini sürdüren ekipler, çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilizenin ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Cizre Belediyesi ekiplerinin, vatandaşların yol sıkıntısı çekmemesi ve bozuk yollarda sorun yaşamaması için ihtiyaçlar dahilinde her mahallede parke çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.