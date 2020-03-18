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Cizre'de yağmurlama hattı boruları döşendi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, yağmurlama hattı boruları döşendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yağmurlama hattı boruları döşendi.


Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sur Mahallesinde yağmurlama hattı borularını döşedi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sur Mahallesi 737. sokakta 400'lük beton boru yağmurlama hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Yağmurlama çalışmaları kapsamında ekipler tarafından yer altına döşenen 400'lük boru hatlarıyla suyun tahliye edilmesi hedeflenirken, su baskınlarının önüne geçilmesi ve su birikintileri nedeniyle araç ile yaya trafiğini olumsuz şekilde etkilenmemesinin de önüne geçileceği kaydedildi.

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