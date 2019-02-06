Cizre'de yaya öncelikli trafik uygulaması başlatıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı projeyle yaya geçitlerinin fark edilmesi, kullanılması ve yayalara öncelik verilmesi için 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması başladı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik önemli bir adım atıldı. Yapılan düzenleme ile yaya öncelikli trafik anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını vermesi zorunlu hale geldi. Bu amaçla İçişleri Bakanlığı'nca 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. Bu kapsamda 81 ilde eş zamanlı olarak uygulama gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Cizre Kaymakamlığı, Cizre Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmayla Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan Atatürk İlkokulu ve Artukoğlu İlkokulu önünde uygulama başlatıldı. Uygulamaya Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil Yaşar Güzel, trafik polisleri ve öğrenciler katıldı. Uygulama kapsamında Atatürk ve Artukoğlu ilkokulları önünde bulunan yaya geçidinde araçlar durduruldu. sürücülerin yaya geçidi ve yayaları fark etmesi amacıyla öğrenciler trafik polisi ve trafik jandarma eşliğinde araçları durdurdular.

Burada bir konuşma yapan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, tüm Türkiye'de olduğu gibi Cizre'de de İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' kampanyasını gerçekleştirdiklerini söyledi. Kaymakam Arıcan, "İlçemizde de yaya bilincini ve trafik güvenliğini arttırmak için İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı büyük bir çaba harcıyor. Aslında bugünler bu bilincin artması için bir vesiledir. Yayalarımızın, araç sahiplerimizin de bu kampanyaya desteklerini bekliyoruz. Bu güzel çocuklarımız da okullarına, evlerine selamet içerisinde sağlıkla, huzurla ulaşsınlar. Bu konuda da hem vatandaşlardan hem sürücülerden destek bekliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Arıcan şoförlere uyarıda bulunup, yayalara dikkatli olmaları önerisinde bulundu.