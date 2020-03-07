İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cizre'de yeşillendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan yeşillendirme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan yeşillendirme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.


Cizre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürürken, ilkbahar mevsiminin hazırlıklarına da devam ediyor. Cizre genelinde çimlendirme, yeşillendirme, çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını gerçekleştiren park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri, Konak Mahallesi yeni Şırnak yolu bulvarında, palmiye ağacı dikimi gerçekleştirdi. Ekipler Sevgi Sokağı ile Dörtyol kavşağında rulo çim ve bodur alev çalılarıyla peyzaj düzenlemesi çalışmalarına başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.