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Cizre'de yeşillendirme çalışmaları devam ediyor

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, korona virüs ile mücadele çalışmalarının yanında yeşillendirme çalışmalarına da başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, korona virüs ile mücadele çalışmalarının yanında yeşillendirme çalışmalarına da başladı.


Cizre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeşil Cizre sağlıklı toplum sloganıyla Cudi ve Sur mahallelerinde ağaçlandırma çalışmaları başlattı. Gelecek nesillere daha temiz, daha sağlıklı bir çevre oluşturmayı hedefleyen Cizre Belediyesi, bu amacı gerçekleştirmek için kentin yeşil dokusunu artırıyor. İlçe genelindeki orta refüjlerde gerçekleştirilen yeşillendirme çalışmalarının yanı sıra ekipler Cudi ve Sur mahallelerinde, mahalle sakinleriyle beraber top akasya ve çınar ağaçları dikti.

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