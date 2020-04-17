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Cizre'de yol genişletme çalışmaları devam ediyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Nur Mahallesinde yol genişletme çalışması gerçekleştirdi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Nur Mahallesinde yol genişletme çalışması gerçekleştirdi.


Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım çalışmaları kapsamında Nur Mahallesi Botaş sokakta, oluşabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla yol genişletme çalışması gerçekleştirdi. ‘Yol medeniyettir' anlayışı ile çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Nur Mahallesi Metin Bostancıoğlu İlköğretim okul duvarını 2 metre geriye çekerek, vatandaşın yaşadığı olumsuzlukları ortadan kaldırıp trafik akışını rahatlattı.


Çalışmalarla ilgili bilgi veren Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mahir Nantu, “Mahallelerimizdeki yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımızın yanı sıra mevcut imar planımıza göre olan yolların da genişletilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

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