Cizreli çiftçilere toprak, bitki ve iklim ilişkileri eğitimi verildi

Şırnak'ın Cizre ilçesi merkez ve köylerinde çiftçilikle uğraşan vatandaşlara toprak, bitki ve iklim ilişkileri eğitimi verildi.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Cizre Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen eğitim programında çiftçilere detaylı bir eğitim verildi. Eğitim programında çiftçilere sunum yapan Ziraat Mühendisi Emrah Gülen, ”İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek için su kıtlığı, taşkın veya kuraklık gibi temel sorunların bertaraf edilmesinde suyun ve su kaynaklarının yönetimi, etkin su kullanımı konularında Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca 'Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı' hazırlanmıştır” dedi.

Gülen, bu bu program dahilinde Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçilikle uğraşan vatandaşlara toprakta nemin davranışı, ölçülmesi ve ifadesi, toprak, bitki su ilişkileri, iklimsel özellikler ve yağış, bitki su tüketimi hesaplama yöntemleri, sulama randımanı, her sulamada uygulanacak net ve toplam sulama suyu miktarının hesaplanması gibi sulama konusunda önem arz eden konularda geniş bir biçimde eğitim vererek çiftçileri bilgilendirdiklerini söyledi.