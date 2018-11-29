Cizreli çocuklardan Kaymakam ve Belediye Başkanı Arıcan'a sevgi gösterisi

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Hastane Caddesi'nde gezdiği sırada küçük çocukların sevgi gösterisi ile karşılaştı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, gittiği ve gezdiği her yerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Gittiği her mahallede çocukların sevgi gösterisiyle karılaşan Başkan Arıcan, çocuklar ile sohbet ederek, yakından ilgileniyor. Çocuklar ile birlikte hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmeyen Başkan Arıcan, çeşitli hediyeler sunuyor. Hediyelerini Başkan Arıcan'ın elinden almanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, Arıcan'a teşekkür etmeyi de ihmal etmiyorlar.

Geleceğimiz olan çocuklarımızla her fırsatta ilgilenmeye çalıştıklarını ifade eden Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, “Bizler sosyal ve sorumlu belediyecilik anlayışı ile ilçede alt yapı ve üst yapı çalışmaları, su, yol, kaldırım çalışmalarını yaparken geleceğimiz olan çocuklarımızı da unutmuyoruz. Onlarla sohbet etmek, onların sorunlarına ortak olmak ve onlara yol göstermekte görevlerimizden bir tanesidir. Onun için çocuklarımızla sohbet etmemiz, onları anlamamız ve onlar için sosyal aktiviteler düzenleyerek onları topluma ve ülkeye iyi bir birey olarak yetişmesi için hepimizin bu sorumluluk duygusu ile hareket etmesi gerekiyor” dedi.