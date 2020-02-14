İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cizreli Cudi Çelik, Türkiye wushu kung fu şampiyonu oldu

Cizreli Genç Sporcu Cudi Çelik, Antalya’da düzenlenen Türkiye wushu kung fu şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.

Cizreli Genç Sporcu Cudi Çelik, Antalya'da düzenlenen Türkiye wushu kung fu şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.


Antalya'da 7-13 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenen Türkiye wushu kung fu şampiyonasında, Cizreli Cudi Çelik, 80 kilogramda rakibini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Genç sporcu, Avrupa şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cizreli Genç Sporcu Cudi Çelik'i elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek, Avrupa şampiyonasındaki mücadelede de başarılarının devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.