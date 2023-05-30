Cizreli kadınlar el emeklerini sergiledi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' programı yıl sonu sergisi büyük bir ilgi gördü.

Cizre'de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu yıl sonu sergisinde kursiyerler el emeği, göz nuru el işi çalışmalarını sergiledi. Hayat Boyu Öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Cizre'de Dicle Nehri kenarında bulunan parkta düzenlenen sergisinin açılışını Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke gerçekleştirdi. Serginin açılışını yaptıktan sonra davetlilerle birlikte stantları gezen Kaymakam Demir, öğretmekten ve üretmekten vazgeçmeyen kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini yakından inceleyip, hem kursiyerlerden hem de usta öğreticilerden bilgi aldı. Büyük emeklerle ürünlerin ortaya çıktığı sergi, davetlilerden de büyük ilgi gördü.