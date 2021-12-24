İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cizreli kadınlara pasta yapım ve sunumu kursu açıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliğinin hayata geçirdiği ’Umuda Açan Nergis Çiçekleri’’ ve Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında kadınlara yönelik pasta yapımı ve sunumu kursu açıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliğinin hayata geçirdiği 'Umuda Açan Nergis Çiçekleri'' ve Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında kadınlara yönelik pasta yapımı ve sunumu kursu açıldı.


Nur Mahallesinde bulunan Şehit Hüseyin Salih Parça Kalekolun'da açılan kursun açılışını Cizre İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Reşit Sevgi birlikte gerçekleştirdi. 18-24 yaş arası 20 kursiyer kayıt yaptı. Kurs, mart ayı sonuna kadar açık olacağı belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.