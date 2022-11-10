Cizreli milli sporcuların hedefi olimpiyatlarda boy göstermek

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan milli sporcular, hedefi yüksek tuttu. 2021 yılında Gençler Boks Kategorisinde Türkiye Şampiyonu ve Avrupa 3.'sü olan Cizre Fen Lisesi Öğrencisi Nurselen Yalgetekin ve 2022 yılında Yıldızlar Boks Kategorisinde Avrupa 3.'sü olan Pınar Benek, olimpiyatlara katılıp Türk bayrağını göndere çekmeyi hedefliyor.

Cizre Fen Lisesi Öğrencisi 17 yaşındaki Nurselen Yalgetekin, 2021 Yılında Gençler Boks Kategorisinde Türkiye Şampiyonu ve Avrupa 3.'sü olurken, 16 yaşındaki Pınar Benek ise 2022 yılında Yıldızlar Boks Kategorisinde Türkiye Şampiyonu ve Avrupa 3.'sü olup büyük bir başarıya imza attı. Pandemi süreci ve kısıtlı imkanlara rağmen özverili bir şekilde çalışarak büyük başarılara imza atan Yalgetekin ve Benek'in elde ettiği başarılar, boks sporuna olan ilgiyi de arttırdı. Fen Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni de okuldaki yetenekli öğrencileri tespit ederek onlara yardımcı olup, başarılı olmalarını sağlıyor. Okulun akademik başarının yanında sportif başarılarla adından söz ettiren bir okul olduğunu ifade eden Fen Lisesi Okul Müdürü Behzat Moran, "Geçen sene sportif alanda da öğrencilerimizden Nurselen Yalgetekin Genç Kadınlar Boks Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu. Akabinde de Avrupa Şampiyonasında Avrupa 3.'sü olmuştur. Bu yıl da öğrencilerimizden Pınar Benek, Yıldız Genç Kızlar Boks Kategorisinde Türkiye Şampiyonu olmuş ve İtalya'da yapılan Avrupa Şampiyonasında Avrupa 3.'sü olmuştur. Bunun yanında öğrencilerimizden Baran Çelik, Wushu Kungfu'da Türkiye Şampiyonu ve aynı zamanda Avrupa Şampiyonu olmuştur" şeklinde konuştu.

Rıdvan Budak: "Pandemiden sonra antrenmanlara ağırlık verdik"

Pandemi sürecinde öğrencilerin çok zorlu bir süreçte çalıştığına vurgu yapan Budak, "Pınar Benek, benden 6-7 aylık eğitimi online ve görüntülü konuşarak aldı. Nurselen de aynı zamanda pandemi nedeni ile spor salonları okullar kapalı olduğu için yeri geldi benim evimin bodrumunda çalıştık, yeri geldi onların evine gidip bahçede çalıştık. Yüz yüze eğitime başladıktan sonra antrenmanlara daha çok ağırlık vermeye başladık” dedi.

"Sporcularımızın olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmelerini hayal ediyorum"

Nurselen'i örnek alan Pınar Benek'in Nurselen'den sonra Türkiye Şampiyonu olduğunu aktaran Budak, "Yeri geldi bu iki öğrencimiz beraber çalıştılar ve sportif alandaki bu başarılarının yanında öğrencilerimiz akademik alanda da çok başarılılar. Yani akademik eğitimin yanında sportif faaliyetlerini de sürdürebildiler. Öğrencilerimiz akademik eğitimin yanında sportif eğitimin de yapılabileceğini göstermiş oldular. Önümüzde çok zorlu maçlar var. Bu sporcularımız büyüyor ve büyükler kategorisine geçecekler. Onların Dünya Şampiyonluğu ve Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmelerini hayal ediyorum. İnşallah bu hayalimiz gerçekleşecek çünkü beraber çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Boksör Nurselen Yalgetekin: "Hocamın burada bulunması benim için büyük şanstı"

Boksa 2018 yılında başladığını ifade eden Nurselen Yalgetekin, "Cizre Fen Lisesini kazandıktan sonra da hem akademik olarak hem de beden eğitimi öğretmeni eski Milli Boksör Rıdvan Budak'ın burada bulunması benim için büyük bir şanstı. Rıdvan Hocamla okul çıkışlarında antrenmanlara başladık ve 1 buçuk yıl antrenmanlarımız böyle geçti. Ama sonrasında Pandemi süreci başladı. Pandemi döneminde de okullar ve spor salonları kapandığı için Rıdvan Hoca evinin bodrumuna iki, üç kum torbası astı. Bazen Rıdvan Hocanın evinde antrenman yapıyorduk, bazen de hocam bizim eve gelip antrenman yapıyorduk ve pandemi sürecini de bu şekilde atlattık" dedi.

"Hayalim olimpiyatlara katılıp şampiyon olmak"

Yalgetekin,”2021 yılında bütün şampiyonaların iptal edildiği bilgisini aldık. Ancak müsabakalara iki ay kala Boks Federasyonu Türkiye Gençler Boks Şampiyonasının 3-9 Eylül 2021 tarihlerinde Elazığ'da yapılacağını duyurdu. Bizde günde bazen iki defa antrenman yaparak maça hazırlandık. Müsabakalara çıkarken hayalim sadece ringe çıkabilmekti. Ama hocam beni çok iyi motive edip hem beni şampiyon olacağıma inandırdı.3-9 Eylül 2021 tarihinde Elazığ'da Türkiye Gençler Boks Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldum. Akabinde de Milli Takıma davet edildim. Kastamonu'daki Milli Takım kampında yaklaşık bir ay boyunca Avrupa Şampiyonasına hazırlandım.14 Ekim 23 Ekim 2021 tarihinde Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Boks Şampiyonasında Avrupa 3.'sü oldum. Hem Türkiye'deki Hem de Avrupa'daki maçlara ringe çıkmak için çıkmıştım ve yapabileceklerim için de her gün emek harcıyorum. Bundan sonraki hedefim de önce Avrupa Şampiyonluğu, Dünya Şampiyonu ve akabinde bütün sporcuların hayali olan olimpiyatlara katılıp şampiyon olabilmektir” ifadelerinde bulundu.

Boksör Pınar Benek: "Hedefim olimpiyatlara katılıp bayrağımızı göndere çekmektir"

Cizre Fen Lisesine geldikten sonra Beden Eğitimi Öğretmeni Rıdvan Budak tarafından boks eğitiminin verildiğini duyduğunu ve bu vesile ile boksa başladığını ifade eden 16 yaşındaki milli sporcu Pınar Benek ise "Boksa başladıktan iki hafta sonra Pandemi nedeni ile okullar kapandı. Boks eğitimine Uludere'de devam etmeye başladım. Beden Eğitimi öğretmenimle görüntülü online bir şekilde görüşerek antrenmanlarımı devam ettirdim ve yedi ay böyle geçti. Yedi aylık sürecin ardından okullar açıldı ve yüz yüze antrenmanlara başladık. Bu sene Kırıkkale'de 24 Temmuz 2022 tarihinde yapılan Türkiye Şampiyonasında ilk defa katıldığım şampiyonada 54 kiloda Türkiye Şampiyonu oldum. Bir aylık milli takım hazırlığından sonra da 27 Eylül 2022 tarihinde İtalya'nın Montesilvano şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonasında Avrupa 3.'sü oldum. Hedefim bu sene yarım bıraktığım işi tamamlamak önce Avrupa Şampiyonluğu ardından Dünya Şampiyonluğu ve olimpiyatlarda ülkemi gururla temsil edip Bayrağımızı göndere çekmek istiyorum" dedi.