Cizreli öğrenciler geri dönüşüm sergisinin gelirini depremzede öğrencilere verecek

Şırnak'ın Cizre ilçesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları ürünleri yıl sonu sergisinde sergiledi. Sergide satılacak ürünlerin geliri depremzede öğrencilere gönderilecek.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmen ve öğrenciler "Dönüşüm muhteşem olacak" sloganıyla atık malzemelerden ürünler ve süs eşyaları yaptı. Bir yıl boyunca topladıkları ürünleri kullanılır süs eşyalarına dönüştüren öğrenciler yılsonu sergisi düzenledi. Okul içinde düzenlenen sergide hazırlanan süs eşyaları ilgi gördü.

Hurda ve atık malzemelerde yapılan süs eşyaları sosyal medya üzerinden satışa sunulacak. Elde edilecek gelir 6 Şubat depreminde etkilenen depremzede öğrencilere verilecek.

Satılacak ürünlerin gelirini depremzede öğrencilere göndereceklerini belirten okul müdürü Mesut Kurami, "Sergimizin amacı atık malzemelerin tekrardan dönüşümünü sağlamaktır. Sloganımız da "çöp çöp değildir." Öğretmen ve öğrencilerimizle bir yıldır topladığımız atık malzeme üzerinde çalışıp ürünler ürettik. Şimdi toplum olarak baktığımız zaman bugün dünyada bu atık malzemelerin ciddi bir maliyeti var. Ciddi bir getirisi de var. Bugün Almanya'da geri dönüşümün kullanım oranı 1991'de yüzde 3'lerde iken bugün yüzde 56'larda. Bizim ülkemiz ise yüzde 12. Bu bilini çevremize toplumumuza çocuklarımıza aşılamak ve onları bilinçlendirmektir. Ayrıca bu ürünlerimizi bir sosyal medya hesabı oluşturarak tamamen resmi ve yasal yollarla ürünlerimizi satışa sunmak ve bu satıştan elde edilen geliri depremzede öğrencilerimize bir nebze olsa ufak bir katkı sunmak istiyoruz" dedi.

Öğrenciler geri dönüşümden ürünler yaptıkları için mutlu olduklarını aktardı. Atık malzemeleri aldıklarını ve eserler çıktığını dile getiren Suna Güzel, "Bu ürünlerimizi satacağız gelen gelir ile hediyeler alıp, deprem bize de kardeşlerimize ve arkadaşlarımıza vereceğiz" diye konuştu.

Hocalarıyla birlikte güzel ve keyifli çalışmalar yaptıklarını aktaran Nisanur Gündüz ise "Arkadaşlarımızla birlikte dışarıda gördüğümüz atık malzemeleri okula getirip güzel projeler, dönüşümler yaptık. Bu vesile ile hem çevremizi temiz tutuyoruz hem dönüşüm malzemelerinden de güzel eserler çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.

Teknoloji Tasarım Öğretmeni Atilla Aslanoğlu da, "Sergimizin asıl amacı atık malzemeleri geri dönüştürüp işlevsel hale getirmek. Bunu velilerimize, çocuklarımıza ve çevremize aşılayım böyle bir bilinç oluşturmak istedik. Bu yönde güzel bir sergimiz oldu" ifadelerini kullandı.