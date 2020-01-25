İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cizreli öğrenciler Şanlıurfa'yı gezdi

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından öğrencilere yönelik geliştirilen İstikbal Köklerdedir Projesi kapsamında 180 öğrenci Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından öğrencilere yönelik geliştirilen İstikbal Köklerdedir Projesi kapsamında 180 öğrenci Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.


Cizre Kaymakamlığı tarafından yürütülen İstikbal Köklerdedir Projesi ikinci durağı olan Şanlıurfa gezisi gerçekleştirildi. Peygamberler şehri Şanlıurfa'da öğrenciler tarihin sıfır noktası sayılan Göbekli Tepe, Balıklı Göl ve Halfeti ilçesini gezme fırsatı buldu. Farklı kültürlere ve dillere ev sahipliği yapan peygamberler şehri Şanlıurfa'da gençler tarihi ve turistik yerleri gezerek, geziden duydukları memnuniyeti dile getirdi.


Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik yerlerini gezerek bölgedeki kültürel zenginlikleri yakından görme fırsatı yakalayan Cizreli öğrenciler gezdikleri yerlerde bol bol fotoğraf çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.