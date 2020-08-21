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Cizreli öğrencilerin üstün başarısı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan Fen Lisesi öğrencisi Yusuf Akın, Türkiye genelinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye 45.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Fen Lisesi öğrencisi Yusuf Akın, Türkiye genelinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye 45.'si olarak büyük bir başarıya imza attı.


Cizre Fen Lisesi öğrencisi Yusuf Akın, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye 45.si oldu. Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve dereceye giren Yusuf Akın, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Sinanoğlu, Cizre Fen Lisesi öğrencisi Yusuf Akın'ı YKS sınavından aldığı başarılı puandan dolayı tebrik ederek, hediye takdim etti. Sinanoğlu, öğrencinin başarısına katkı sunan öğretmen ve okul yöneticilerine de teşekkür etti.

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