Cizrelilerden kan bağış kampanyasına yoğun ilgi

Türk Kızılay Derneği'nin Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kızılay'ın kan bekleyen hastalar için uygulamaya koyduğu kan bağışı kampanyası doğrultusunda Hükümet Konağı önünde kurulan kan bağış merkezine 10 günlük süre içerisinde bin 250 vatandaş kan bağışında bulundu.

Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, insanların kan vermesinin hem kendi sağlıklarını korumaları açısından faydalı hem de toplum sağlığına katkıda bulunmak açısından çok önemli olduğunu söyledi. Kaymakam Arıcan, "Kan bağışı bekleyen herkese umut ışığı olmak için burada kan bağışı kampanyasında görev alan ve kan bağışına destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşların kan bağış kampanyasına göstermiş olduğu ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Dr. Murat Emrem ise, Türkiye'de bu rakamın sayılı yerlerde olduğunu belirterek Cizreli vatandaşlara teşekkür etti.