Cizre'nin 'Ejderleri' dört dörtlük

Lig B Grubunda mücadele eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı, ligin 4. haftasında Tokat temsilcisi Niksar Belediyesi voleybol takımını 3-0 yendi.

Cizre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi spor salonunda oynanan mücadelede Cizre Belediyesi rkek voleybol takımı, konuk ettiği Niksar Belediyesi voleybol takımını 3-0 yendi. Maçta rakibine set şansı vermeyen Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı, 4'te 4 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu beraberinde ilçe kurum müdürleri ve voleybol takımı yöneticileri ile birlikte müsabakayı izleyerek takıma destek verdi.

Mücadele sonunda büyük bir sevinç yaşayan taraftarlar, galibiyeti Kaymakam Sinanoğlu ile birlikte kutladı. Kaymakam Sinanoğlu "İnanıyoruz ki bu destek, azim ve inanç olduğu sürece bu sene yolun sonu şampiyonluk olacak" dedi. Daha sonra Kaymakam Sinanoğlu oyuncuları başarılarından dolayı tebrik etti.