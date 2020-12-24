Cizrespor: 2 - Gölcükspor: 1

com 3. Lig. 3. Gurupta oynanan futbol Müsabakasında Cizrespor, sahasında konuk ettiği Gölcükspor'u 2-1 yenerek üç puan almanın sevincini yaşadı.

3. Lig. 3. Gurupta Cizre Hamit Özalp Stadyumunda oynanan futbol müsabakasında Cizrespor, konuk ettiği Gölcükspor'u Doğan Seçkin Şavkin ve Hakan Doğan'ın penaltıdan altığı gol ile 2-1 yendi. Gölcüksporun golünü ise 51. dakikada Barış Şen kaydetti. Ligde oynadığı 14 maçtan 9 mağlubiyet, 3 maçtan da beraberlikle ayrılıp 6 puan ile gurupta 16 sırada yer alan Cizrespor kendi sahasında karşılaştığı Gölcükspor'u 2-1 yenerek puanını 9'a yükseltti.

Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Mehmet Dura

Stat: Hamit Özalp Stadyumu

Cizrespor: Murat Günal, Hüseyin Rüzgar, Özgür Gedikli, Doğan Seçkin Şavkin, Hakan Doğan (Dk.81 Ulaş Sarı), Ekrem Sütçü, Yusuf Kerçin (Dk. 57 Soner Ergençay), Berk Kal, Emre İşçiler, Ahmet Demir, Serhat Bütün (Dk.90 Berk Cambaz)

Gölcükspor: Gökhan Yenigün, Kadir Öge, Veli Ortakcı, Batuhan Boyoğlu (Dk. 46 Mustafa Serkan Koparan), Barış Şen, Ali Mert Işık, Furkan Yiğit, Yunus Özdemir, Tunahan Köse, Coşkun Güner (Dk. 83 Batınay Korkmaz), Berkan Durdu (Dk. 75 Enes Dada)

Goller: Doğan Seçik Şavkin, Hakan Doğan (Penaltı) (Cizre Spor) Barış Şen (Gölcükspor)

Sarı Kartlar: Ahmet Demir, Hakan Doğan, Soner Ergençay, Berk Kal, Özgür Gedikli, Ekrem Sütçü (Cizre Spor), Berkan Durdu, Tunahan Köse, Furkan Yiğit (Gölcükspor)