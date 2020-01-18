Cizrespor- Esenler Erokspor: 0 - 0

Lig 2. gurupta oynanan futbol müsabakasında Cizrespor, Esenler Erokspor ile golsüz berabere kaldı.

TFF. 3. Lig 2.gurupta Cizre Hamit Özalp Stadyumunda oynanan futbol müsabakasında Cizrespor gurubun güçlü ekiplerinden Esenler Erokspor ile karşılaştı. Cizre'de yağmurlu bir havada oynanan ve taraftarların büyük bir ilgi gösterdiği futbol müsabakasında her iki futbol takımı mutlak üç puan için sahaya çıktı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan futbol maçının ikinci yarısında daha etkin bir oyun ortaya koyan Cizrespor, yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyince maç golsüz eşitlikle sona erdi.

Stad: Hamit Özalp Stadyumu

Hakemler: Yusuf Aydın, Burak Gültek, Ahmet Bingöl

Cizrespor: Ramazan Haklı, Evren Horozal, Ercan Çapar (Dk.66 Mehmet Bayram), Semih Mustafa Usta, Oğuzhan Yıldırım, Yusuf Kerçin (Dk.76 Canberk Özçakır), Umut Dilek, Şemsettin Ender Kılıç, Murat Akçay, Taner Gürsoy (Dk.88 Sehat Bütün?), Oğuzhan Nemli

Esenler Erokspor: İsmet Yumakoğulları, Hüseyin Güngör, Sinan Morgil, Erol Yükseker, Efe Can Çölbekler, Abdurrahman Kuyucu (Dk.46 Halil Çelik), Alper Karaman, Şahin Fıstıkcı, Emre Şahin (Dk.90.Haydar Deniz), Umut Pusat (Dk.60 Melih Kabasakal), Erhan Karayer

Sarı kartlar: Murat Akçay (Cizrespor) Umut Pusat, Erol Yükseker, Melih Kabasakal (Esenler Erokspor)