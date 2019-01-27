Cizrespor evinde Ankara Adliyespor'u 2-1 yendi

Lig 3. Gurupta mücadele eden Cizrespor kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Ankara Adliyespor'u 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Cizrespor Burak Koçer ve Ekrem Sütçü'nün attığı gollerle rakibini 2-1 yendi. Konuk takım Ankara Adliyesporun golünü ise Hakan Akman kaydetti.

Stat: Hamit Özalp Şehir Stadyumu

Hakemler: Yakup Özhan, Musa Murat Emre, Mert Bulut

Cizrespor: Engin Tuna, Emre Yüksektepe, Safa Yıldırım, Cemal Doğu (Mustafa Coşkun Dk.87), Ekrem Sütçü, Burak Koçer, Mehmet Albayrak, Emrah Çalışlar, Nureddin Ersoy (Mert Yıldırım Dk.78), Atilla Erel, Semih Mustafa Usta (Yusuf Kerçin Dk.72)

Ankara Adliyespor: Burak Cengiz, Deniz Keskin, Cevher Toktaş, Mustafa Serkan Koparan, Kaan Aygün (Osman Doğru Dk.62), Fatih Somuncu (Aykut Çakay Dk.90), Salih Sarıkaya, Mert Güney, Hakan Akman, Erol Can Akdağ, Serkan Şirin (Oğuzhan Demirer Dk.77)

Goller: Burak Koçer (Dk.1) Ekrem Sütçü (Dk.89) (Cizrespor) Hakan Akman (Dk.11) Ankara Adliyespor

Sarı Kartlar: Atilla Erel (Cizrespor) Deniz Keskin, Salih Sarıkaya, Mert Güney (Ankara Adliyspor)