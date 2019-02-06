Cizrespor Muğlaspor maçı hazırlıkları

Lig 3. Gurup'ta mücadele eden Cizrespor bu hafta sonu sahasında oynayacağı Muğlaspor maçı öncesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Muğlaspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Yusuf Tokuş yönetiminde Hamit Özalp Stadyumu'nda devam eden Cizrespor futbol takımı, ligin ikinci yarısında oynadığı son üç maçı kazanarak zorlu Muğlaspor maçı öncesinde büyük bir moral kazandı. Ligin ikinci yarısına Payasspor, Ankara Adliyespor ve Bucasor'u yenerek ateş hattından üst sıralara yükselen Cizrespor, bu hafta sonu oynayacağı Muğlaspor maçını da kazanarak play-off potasına girmenin hesaplarını yapıyor.

İkinci yarıya istedikleri güzel sonuçlar alarak başladıklarını belirten Cizrespor Teknik Direktörü Yusuf Tokuş, "Son üç maçta kazanılan galibiyetlerden sonra takımımız form ve düşünce olarak üst seviyede. Tabi ki ilk yarıda yaşadığımız olumsuz travmalar. İkinci yarıda takıma dahil olan yeni futbolcuların bu travmanın içinde olmaması için ikinci yarıda deplasmanda galibiyetle başlaması ve sonrasında gelen seri galibiyetlerle büyük bir moral bulduk. Amacımız sahamızda oynayacağımız Muğlaspor maçında da galip gelmek istiyoruz. Bu doğrultuda takımda oynayan futbolcular Cizre'ye ve Cizrespor'a adapte olmuş bir durumdalar. Bunlarda ister istemez bize başarıyı getiriyor. Rakibimiz Muğlaspor, puan olarak birbirimize çok yakınız. Yendiğimiz zaman onların da üstüne çıkacağız Allah'ın izni ile. Küme düşme hattından çıktık ve üzerimizden çok büyük bir yük kalktı. Küme düşme hattında olmamız bizi negatif yönde etkiliyordu. İster istemez bizde strese neden oluyordu. Ama bu saatten sonra Cizrespor olarak belli bir havayı yakalamış durumdayız ve Cizre halkı da arkamızda. İnşallah içeride oynayacağımız Muğlaspor maçını kazanarak taraftarlarımıza bir galibiyet daha armağan etmek istiyoruz" dedi.