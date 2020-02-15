Cizrespor Payasspor'u 2-0 yendi

Lig 2. Gurup takımlarından Cizrespor, cezası nedeni ile seyircisiz oynadığı maçta Payasspor'u 2-0 yendi.

Cizrespor-Ağrıspor maçı sonrası Kulüp Başkanı Maruf Sefinç tarafından ligden çekilen ancak Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın sahip çıktığı Cizrespor, cezası nedeni ile seyirci desteği olmadan karşılaştığı Payasspor'u Canberk Özçakır'ın 35 ve 54. dakikalarda attığı gollerle 2-0 yendi.

Maçın karnesi

Stat: Cizre Hamit Özalp Stadyumu

Hakemler: Levent Boğra Vartemel, Sedat Etik, Sinan Ertinğü

Cizrespor :Ramazan Haklı, Evren Horozal, Gökhan Dinçer, Niyazi Çolak (Dk.75 Oğuzhan Nemli), Oğuzhan Yıldırım, Yusuf Kerçin, Canberk Özçakır, Murat Akçay (Dk.78 Gökmen Aydoğdu), Serhat Bütün, Taner Gürsoy (Dk.61 Süleyman Özdemir)

Payasspor : Suphi Dağ, Veli Ortakçı, Fatih Somuncu, Yasin Tosun (Dk.72 Mümin Aysever), Mustafa Teke, Akın Açık (Dk.58 Cuma Ali Üzüm), Mustafa Bedirhan Çelik, Mehmet Can Hazırcı, Fatih Dalgıç, Abdulsamet Can

Goller : Canberk Özçakır Dk.35 ve 54(Cizre Spor)

Sarı Kartlar : Niyazi Çelik (Cizre Spor) Abdulsamet Can, Veli Ortakçı, Fatih Somuncu, Mustafa Teke (Payas Spor)