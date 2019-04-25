Cizrespor'da Anagold 24 Erzincanspor maçı hazırlıkları sürüyor

3. Lig 3. Gurup'ta ligde kalma mücadelesi veren Cizrespor bu hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Anagold 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Yeni Çorumspor maçının bitimine iki dakika kala golcü futbolcusu Mehmet Albayrak'ın attığı gol ile rakibini 2-1 yenerek 16. sıradan 14. sıraya yükselen Cizrespor'da hedef Anagold 24 Erzincanspor galibiyeti olarak belirlendi. Anagold 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Yusuf Tokuş yönetiminde Hamit Özalp Stadyumu'nda devam eden Cizrespor futbol takımı, ligin ikinci yarısında yapmış olduğu çıkış ile üst sıralara yükselmiş ancak hem iç saha hem de dış sahada aldığı talihsiz sonuçlar nedeni ile ligin alt sıralarına gerileyerek kümede kalma mücadelesi vermeye başladı. Anagold 24 Erzincanspor maçından alacakları üç puanın önemine değinen Cizrespor teknik direktörü Yusuf Tokuş, ligin sonlarına doğru maçların zorlu geçeceğini bildiklerini söyledi. Tokuş, "Puan durumuna baktığınız zaman hemen hemen alt sıralardaki bütün takımlar birbirine yakın ve müthiş bir mücadele var. Özellikle de bizim bulunduğumuz üçüncü gurupta. Takımların bir birine denk olması ve mücadelenin hat safhada olması alt taraftaki rekabeti daha da kızıştırıyor. Bu hafta deplasmanda oynayacağımız Erzincan maçı bizim için çok önemli. Oradan alacağımız üç puan ile ondan sonraki hafta kendi sahamızda oynayacağımız Karacabey maçını kazandığımız takdirde ligde kalmayı garantiliyoruz. Ama geçen hafta oyuncularım iyi bir mücadele gösterdi ve sahada ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ama bu takımın şansız kaderi beklemediğimiz bir anda yediğimiz bir golün gelmesi ve bu şekilde kaybettiğimiz birçok maç var. Bundan önce oynadığımız maçlarda beklemediğimiz anlarda yediğimiz gollerle 19 puan kaybettiğimiz ortaya çıktı. Bu kaybedilen 19 puanı mevcut puanlarımıza eklediğimiz zaman da şuanda play-off hattında olmamız lazımdı. Temenni ederim ki ne Cizrespor ne de başka bir takım bizim bu sene yaşadığımız sıkıntıları yaşasın. İnşallah bu ilk ve son olur. Şimdi iyi bir mücadelenin içerisindeyiz. Ligin alt sıralarında müthiş bir mücadele var. Bundan biz nasıl kurtulur, bu takımı nasıl kümede bırakırız diye bütün hesaplarımız bunun üzerine ve bunun içinde oynayacağımız zorlu bir Erzincan maçı var. Onu kazandığımız zaman yüzde doksan kümedeyiz diyebilirim" dedi.