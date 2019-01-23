Cizrespor'da Ankara Adliyespor maçı hazırlıkları

Lig 3 Grup'ta mücadele eden Cizrespor bu hafta sonu kendi sahasında karşılaşacağı Ankara Adliyespor maçını kazanıp, ateş hattından kurtulmayı hedefliyor.

Ligin ikinci yarısı için eski takımdan 14 futbolcu ile yollarını ayırıp ve yaptığı nokta transferlerle adından söz ettiren Cizrespor, ikinci yarınının ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Payasspor'u 3-2 yenerek rakiplerine gözdağı verdi. Ligin ikinci yarısında tecrübeli futbolcu Mehmet Albayrak gibi birçok kaliteli futbolcuyu renklerine bağlayan Cizrespor bu hafta sonu oynayacağı Ankara Adliyespor maçını kazanmanın planlarını yapıyor. Teknik Direktör Yusuf Tokuş, yönetimin de ikinci yarı için taraftarları önünde ilk antrenman çalışmalarına başlayan Cizrespor'da futbolcuların moralli ve neşeli olması antrenmana renk kattı.

Lige galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç, “Ligin ikinci yarısı için yeni bir kadro oluşturduk. Eski kadrodan bir çok oyuncumuza teşekkür edip yollarımızı ayırdık. İkinci devre içinde gönderdiğimiz 14 futbolcunun yerine 9 transfer yaptık. Cizre Sporun başarısı için ilk önce hattından uzaklaşıp sonra da belirlediğimiz hedeflere adım adım ilerlemeyi düşünüyoruz. Bizim de hedefimiz üst sıralar ve Play-Off potasını zorlayacak bir Cizre Spor göreceğiz ligin ikinci yarısında. Ligin ilk maçında Payasspor'u karşısında takım kopuk bir oyun sergiledi ancak ikinci yarıda oyuncular toparlandı. Bir sıfır geriye düştüğümüz maçı 3-2 kazanarak ligin ikinci yarısına galibiyet ve moralli bir şekilde başlamış olduk” dedi.

Mehmet Albayrak gibi iyi bir santraforu transfer ettiklerini ifade eden Sefinç, “Maç eksikliği olmasına rağmen ve kampın son günlerinde takıma dahil olmasına rağmen ilk maçta güzel bir oyun sergiledi. İnşallah oda tam olarak hazır olduğu zaman takım olarak daha güzel bir futbol ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Taraftarlardan isteğimiz bizim takıma sahip çıktığımız kadar onlarda sahip çıksın. Daha çok sahip çıkmamız lazım ki başarıyı birlikte getireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

“Cizrespor'u layık olduğu yere taşıyacağız”

Cizrespor Teknik Direktörü Yusuf Tokuş ise, “Ligin ilk yarısında hem Cizrespor'a hem kendimize yakışmayacak bir sezon geçirdik. Ama bunların düzeleceğini ve devre arası yapacağımız transferlerle Cizrespor'u layık olduğu yere taşıyacağımızı bütün Cizre'ye vermiştik. Hem kulüp başkanımız hem biz teknik heyet olarak bu sözümüzün arkasındayız. Yaptığımız transferlerle iyi bir uyum ve ikinci yarıya başlangıçta güzel bir galibiyet elde ettik. Tabi maçlar gelip geçicidir, önemli olan seri ve devamlılıktır. Kazandığımız bir maç bize moral ve motivasyon açısından çok iyi gelmiştir. Ama içeride oynayacağımız maçı da kazandığımız zaman deplasman galibiyetinin de faydası ortaya çıkıyor. Burada da çok acil bir şekilde bu ateş hattından yani alt sıralardan takımı kurtarıp ondan sonra da zaten bulunduğumuz noktada başka hesaplar yapmayı düşünüyoruz. Şu anki ilk hedefimiz alt sıralardan kurutulup rahatlamaktır. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızda hem Cizre'yi sevdiler, hem vatandaşları sevdiler. Baştan da dediğim gibi buraya isteyerek, inanarak, severek geldik. İnşallah sonucunda da hem Cizrespor'u layık olduğu yere getirip hem de Cizre Halkına beklediği sonuçları onlara ulaştırarak sezon sonunu getirmeyi düşünüyoruz” ifadelerinde bulundu.

Bugün itibari ile haftanın ilk çalışmasına başladıklarını belirten Tokuş, şunları kaydetti:

“Ankara Adliyespor maçı bizim çok önemli bir maç çünkü rakibimizle aynı puanlara sahibiz. Bu maçı kazandığımız zaman Adliyespor'un üç puan üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Ama kolay bir maç olmayacaktır. Çok koşan çok mücadele eden bir takım ama bizde boş bir takım değiliz. Kesinlikle içeri de ve bundan sonraki oynayacağımız maçlarda rakiplerimiz artık bizden çekinsin. Hedeflediğimiz nokta derken gönül ister ki Play-Off hattında yer alabilmek ama şuan ki hedefimi sorarsanız önce ateş hattından kurtulup ondan sonra yeni hedeflerimiz için planlar yapmayı düşünüyoruz.”