Cizrespor'da Çorum Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Cizrespor bu hafta sonu sahasında konuk edeceği Çorum Belediyespor maçı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Cizrespor, bu hafta sonu cezası nedeni ile seyircisiz oynayacağı Çorum Belediyespor maçını kazanarak ateş hattından çıkmak istiyor. Çorum Belediyespor maçı hazırlıklarına teknik direktör Yusuf Tokuş yönetiminde çalışmalarına devam eden Cizrespor futbol takımında hedef mutlak üç puan olarak belirlendi.

Çorum maçının zorlu bir maç olacağını belirten Tokuş, üstlerinde nasıl bir şey uygulandığını çözemediklerini savundu. Tokuş, "İçeride oynadığımız son maçta dört tane net penaltı pozisyonu ve bunlardan bir tanesini dahi vermiyorlar. Yani burada Cizrespor'un günahı ne, inanın biz de çözemedik. Üstümüzde oynanan ve kimler tarafından ne gibi oyunlar var bilmiyoruz. Küme düşmemiz için herkes elinden geleni yapıyor ama bizler Allah nasip ederse her şeye rağmen bu takımı ligde tutmak için elimizden geleni yapacağız. Bunu da başaracak güçteyiz. Sadece yaşadığımız sıkıntı içeride oynadığımız son Halide Edip Adıvar maçında iki gol atıyoruz ve akabinde iki gol yiyoruz ve yenen gollerde hatamız var. Ama biz hariç hangi takım olsa dört tane penaltıdan ikisi verilirdi ve bu takım kazanırdı.Ama biz Cizre Spor olduğumuz için gollerimiz verilmiyor, penaltılar verilmiyor. Bu sene Cizrespor içeride oynayacağı dört maçı seyircisiz oynuyor ve sonra biz iç saha avantajından bahsediyoruz. İç saha avantajı seyirci ile olur. Ama oynadığımız maçlardan dörtte birinde seyirci yok ve olanlarda da son dakikada şanssız bir şekilde verdiğimiz maçlar da var. Burada oynadığımız Buca, Bayburt, Halide Edip Adıvar maçında verilmeyen goller ve penaltılar var. Yani hep serzenişte bulunuyoruz ama hep boşa. Çünkü bu hafta sonu sahamızda oynayacağımız Çorum Belediyespor maçında da seyircisiz oynama cezası verildi. Buradaki insanların günahı ne onu çözemedim. Buradaki insanların 15 günde bir rahat rahat izleyecekleri bir maç keyfi zevkleri var ama bu zevkleri her zaman ellerinden alınıyor. İçeride seyirci önünde oynayacağımız bir Karacabey Birlikspor maçı kaldı. O zamana kadar da uydurma bir karar ya da ayrı bir suçlama ile saha kapama cezası verilirse o maçı da seyircili oynayamayacağız. Kimler ne yapmak istiyorsa çok güzel yapıyorlar. Cizrespor'u zor duruma sokmak için ve çoğunun amacı da Cizrespor'u küme düşürmek ama Allah'ın izni ile sevinemeyecekler. Bizler kümede kalarak sevinen taraf olacağız" dedi.