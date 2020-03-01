Cizrespor'dan Mehmetçiğe pankartlı destek

Lig 2. Gurup'ta Cizrespor, cezası nedeni ile seyircisiz oynadığı maçta Turgutluspor'a 1-0 yenildi. Maçta Cizresporlu futbolcular, "Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız" pankartı ile sahaya çıktı.

2 Şubat 2020 Tarihinde oynanan Cizrespor-Ağrıspor maçında yaşanan olaylar nedeni ile iki maç seyircisiz oynama cezası verilen Cizrespor, sahasında konuk ettiği Turgutluspor'a 1-0 yenildi. Turgutluspor, maçın 76. dakikasında Ergun Cengiz'in attığı gol ile 1-0 kazandı.

Cizrespor'a verilen iki maçlık seyircisiz oynama cezası nedeni ile türbindeki yerlerini alamayan çok sayıda taraftar, stat çevresindeki ev ve binaların damlarına çıkarak sağanak yağmura aldırış etmeden 90 dakika boyunca takımlarına yönelik tezahürat yapıp sevgi gösterisinde bulunarak destek verdi.

Stat: Cizre Hamit Özalp Stadyumu

Hakemler: Deniz Kükrek,Ömer Yüzer,Yunus Yıldız

Cizrespor: Ramazan Haklı, Evren Horozal, Gökhan Dinçer, Niyazi Çolak (Dk.61 Ercan Çapar), Gökmen Aydoğdu, Canberk Özçakır, Şemsettin Ender Kılıç, Serhat Bütün, Gökhan Çırak, Taner Gürsoy (Dk.85 Semih Usta ), Oğuzhan Nemli

Turgutluspor: Fatih Demirlek, Hayrullah Çelik , Kadir Torbacı (Dk.65 Abdulkadir Akyıldız), Samet Günhan, Onur Garip, Mehmet Kuruoğlu, Oğuzhan Kanmaz (Dk.38 Necmi Çoban ), Doğan Çamlı, Kadir Yazıcı, Emre Keskin, Ergun Cengiz (Dk.82 Özcan Sertgöz)

Gol: Dk 76 Ergün Cengiz (Turgutlu Spor)

Sarı Kartlar: Gökhan Çırak (Cizrespor) Doğan Çamlı, Abdulkadir Akyıldız (Turgutluspor)