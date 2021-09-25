Cizrespor'un BAL'a katılmaması tepkilere neden oldu

Lig'den Bölgesel Amatör Lige (BAL) düşen Cizrespor'da yönetim kurulunun 2021-2022 futbol sezonunda lige katılmama kararına taraftarlar tepki gösterdi.

Lig. 3. Grup'ta mücadele eden ancak oynadığı kötü futbol nedeni ile BAL'a düşen Şırnak temsilcisi Cizrespor'un, yeni sezonda lige katılamaması spor camiasında şaşkınlığa, taraftarların da tepkisine neden oldu. Alınan bu kararın sporseverleri maç izleme keyfinden mahrum bırakan bir karar olduğuna vurgu yapan vatandaşlardan Mesut Cerenge, “İlçedeki tek sosyal aktivitemiz spordu. Hafta sonlarında çocuklarımızla birlikte kendi şehrimizin takımını izlemeye gelirdik ancak yönetim kurulunun almış olduğu bu karara anlam veremedik. Keşke böyle bir karar almasalardı” dedi.

Cizrespor'un kişi veya kişilerin değil tüm Cizre halkının olduğunu belirten esnaf Muhyettin Deldar ise “Cizrespor bizim hem tanıtım elçimiz hem de hafta sonları keyifle izlediğimiz bir takımdı. Ancak yönetim kurulu lige katılmama kararını Cizre halkı ile paylaşmalıydı ya da kulüp başkanı görevi devretmeliydi. Çünkü bu görevi yapabilecek kapasitede olan sporsever ve memleket sevdalısı işadamlarımız var” diye konuştu.

Vatandaşlardan Nurettin Sevgin ise “Madem yönetim takımı yönetemiyor görevi başka bir yönetime bırakıp bu takımın ligde devam etmesini sağlamalıydı. Çünkü ilçedeki gençlerin deşarj olabildikleri, eğlendikleri, hoplayıp zıplayabildikleri tek aktivite futboldu. Cizreli çocuklar gençler futbolla kalkıp, futbolla yatıyor. Cizrespor Kulüp Başkanlığının almış olduğu bu karar Cizrelilere yapılan en büyük haksızlıktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.