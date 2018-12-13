Cizre'ye modern halk kütüphanesi yapılacak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılması planlanan ve projesi onaylanan 4 katlı modern halk kütüphanesinin ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak.

Cizre ilçesi Dörtyol mevkisi eski Karayolları Şefliği yerine yapılması planlanan ve projesi Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanan 4 katlı modern halk kütüphanesinin ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak. 4 bin 800 metrekarelik alana yapılacak olan kütüphane, öğrencilere teknolojinin tüm imkanlarını da sunacak. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, “Kadim Şehrimize yakışan bir kütüphaneyi geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize kazandırdıkları için Kültür ve Turizm Bakanımıza teşekkür ederim” dedi.