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Çocuklar, yaralı buldukları baykuşu besledi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, kanadından yaralanması nedeni ile uçamayan baykuş, çocuklar tarafından bulundu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, kanadından yaralanması nedeni ile uçamayan baykuş, çocuklar tarafından bulundu. Donmak üzere olan baykuşu ısıtıp yiyecek veren çocuklar, yetkililerin hayvanı alıp tedavi ettirmesini bekliyor.


Beytüşşebap ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde, çocuklar tarafından dere yatağında yaralı halde dev bir baykuş bulundu. Soğuk havalar nedeni ile donmak üzere olan baykuş, çocuklar tarafından alınıp ısıtıldıktan sonra yiyecek verildi. Kanadından yaralı olduğu için uçamayan baykuşa gözleri gibi bakan çocuklar, yetkililerin hayvanı alıp tedavi ettirmesini bekliyor.

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