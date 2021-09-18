Cudi Dağı Milli Park oluyor

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın girişimleriyle Cudi Dağının Milli Park olması için çalışma başlatıldı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cudi Dağı'nın Milli Park ilan edilmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez ile birlikte devam eden çalışmaları yerinde incelemek üzere Cudi Dağı'na çıktı. Heyet, Cudi Dağı güvenlik, tarih, kültür ve doğa projesi kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin Cudi'de bulunan Sefine bölgesinde, yapılan yol ve güvenlik kulelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Pehlivan, Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi tamamlanan bir şahini de doğal yaşam alanı olan Cudi'ye saldı.

23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ve Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay da heyete eşlik etti.