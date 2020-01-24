Cudi Mahallesinde yağmurlama çalışması başladı

Şırnak'ın Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cudi Mahallesi Besta Sokakta 350 metre 600'lük beton boru yağmurlama drenaj hattı döşeme çalışması başlattı.

Cizre ilçesinde yağmurlama hattı döşeme çalışmaları ile yağmur sularını, yeraltına döşenen boru hatları ile tahliye edilmesi hedeflenirken, her yağmur yağışı sonrası oluşan su baskınlarının önüne geçilmesi ve su birikintileri nedeniyle araç ile yaya trafiğini olumsuz şekilde etkilenmemesinin önüne geçilmesi için Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından iş makinelerin yardımı ile sürdürülen yağmurlama hattı çalışması kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.