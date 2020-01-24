İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cudi Mahallesinde yağmurlama çalışması başladı

Şırnak’ın Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cudi Mahallesi Besta Sokakta 350 metre 600’lük beton boru yağmurlama drenaj hattı döşeme çalışması başlattı.

Şırnak'ın Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cudi Mahallesi Besta Sokakta 350 metre 600'lük beton boru yağmurlama drenaj hattı döşeme çalışması başlattı.


Cizre ilçesinde yağmurlama hattı döşeme çalışmaları ile yağmur sularını, yeraltına döşenen boru hatları ile tahliye edilmesi hedeflenirken, her yağmur yağışı sonrası oluşan su baskınlarının önüne geçilmesi ve su birikintileri nedeniyle araç ile yaya trafiğini olumsuz şekilde etkilenmemesinin önüne geçilmesi için Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından iş makinelerin yardımı ile sürdürülen yağmurlama hattı çalışması kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.