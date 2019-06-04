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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiklerin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cep telefonu ile Kato Dağı’nda bulunan Mehmetçiklerin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cep telefonu ile Kato Dağı'nda bulunan Mehmetçiklerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı'na çıktı. Burada bayram namazı kılan Bakan Soylu, saha sonra cep telefonu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.


Askerlerin bayramını kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Rabbim kazalardan, belalardan muhafaza etmek suretiyle, terörle mücadelede bizleri galip eylesin inşallah. Daha nice bayramlara hayırlısı ile kavuştursun. Bizler de şu anda Büyük Çamlıca Camisi'nde bayram namazına hazırlanıyoruz. Buradan inşallah selamlar, sevgiler, dualar var. Allah yar ve yardımcınız olsun'' dedi.


Bakan Soylu da "Allah razı olsun Cumhurbaşkanım. Biz de hayırlı bayramlar diliyoruz. Allah nice bayramlara zatı alinizin liderliğinde bizi ulaştırsın'' diye konuştu.

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