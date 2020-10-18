İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta çocuklara hediye dağıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şırnak’a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şırnak'a geldi. Otobüsle konuşma yapacağı alana geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda bekleyen çocuklara oyuncak dağıttı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi ve toplu açılış törenine katılmak için Şırnak'a geldi. Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan helikopter ile Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsle miting alanına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçiş güzergahı üzerinde toplanan çocukların yanında durarak çeşitli hediyeler verdi. Vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şırnak İl Kongresi'ne katılmak üzere miting alanına geçti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.