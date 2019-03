Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Suriyeliler ile ilgili yaptığı konuşmasına tepki göstererek, “Bay Kemal diyor ki ‘siz burada vergi ödüyorsunuz Suriye'den gelen ödüyor mu' diyor. Hale bak ya bunlar katil Esed'in bombalarından kaçtılar. Bunlar bize sığındıysa biz bunlara ev sahipliği yapmayacak mıyız? Biz şefkat yurdunun idarecileriyiz. Bizim biliyorsunuz Fatiha süresinde sürekli okuduğumuz errahmanirrahim, Allah rahmandır rahimdir yani merhamet sahibidir. Bu bize telkindir biz de merhamet dininin mensupları olarak ihtiyaç sahipleri olarak her zaman merhametle muamele edeceğiz. Bu devlet işte böyle büyük bir devlettir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Adliye Meydanında halka seslendi. Konuşmasını Şırnak'ı methederek başlayan Erdoğan, “Şırnak Hz Nuh'un şehridir. Şırnak Memu Zin'in şehridir. Bu topraklar bize bir olmayı, dost olmayı ve kardeş olmayı öğretir. Biz tarih ve medeniyeti birlikte inşa etmiş ortak bir inancın çocuklarıyız. Bizler hep birlikte aynı kıbleye yönelen yan yana saf tutanlarız. Alparslan'ın ve Selahaddin'in torunlarıyız. Doğu da biziz batı da biziz. Biz bu ülkenin her şehrine her köşesine her insanına sevdalıyız. Zira biz yaradılanı yaratandan ötürü sevdik. Şırnak'ı diğer illerden ayrı düşünmez, düşünemeyiz” diye konuştu.

“Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır”

Konuşmasında vatan, millet, bayrak ve devlet vurgusu yapan Erdoğan, 780 bin kilometrenin her karışının kendileri için aynı olduğunu söyledi. Erdoğan, “Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Bu ülke, bu bayrak, bu ezan, bu devlet hepimizindir. Bunun için tek millet diyoruz. Ne demek tek millet, bu ülkede yaşayan herkes Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, etnik kökenine bakılmaksızın aynı millettir. Milleti İbrahim, tek millet. Tek bayrak diyoruz. Bu bayrağa rengini veren şehit kanları hepimizin ortak mücadelesini temsil ediyor. Tek vatan diyoruz. Bu ülkenin 780 bin kilometresinin her bir karışı bizim vatanımızdır. Hiç kimsenin namusumuz olarak gördüğümüz vatanımıza el sürmesine izin vermeyiz. Tek devlet diyoruz. Bizim son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devletimiz yoktur. Hiç kimseye bu devlet üzerinden ameliyat yapmasına izin vermeyiz. Başka devlet isteyen nereye isterse oraya gitsin. Bölgedeki insanları başı sıkıştığında ilk gideceği yer Türkiye'dir” şeklinde konuştu.

“Devletimiz büyük bir devlettir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de çıkan savaştan Türkiye'ye gelenleri Türk, Kürt ve Arap olarak ayırmadan sahiplendiklerini söyledi. Erdoğan, “Kobani'den gelenlerden 300 bin kişiyi Türkiye'de ağırlıyoruz. Biz onlara Kürt demedik, Suriye'den geldikleri için ev sahipliği yaptık, sahip çıktık. Biz bunları ağırlarken bay Kemal Antalya'da diyor ki ‘siz burada vergi ödüyorsunuz, Suriye'den gelen ödüyor mu' diyor. Hale bak ya bunlar katil Esed'in bombalarından kaçtılar. Bunlar bize sığındıysa biz bunlara ev sahipliği yapmayacak mıyız? Biz şefkat yurdunun idarecileriyiz. Bizim biliyorsunuz Fatiha süresinde sürekli okuduğumuz errahmanirrahim, Allah rahmandır rahimdir yani merhamet sahibidir. Bu bize telkindir biz de merhamet dininin mensupları olarak ihtiyaç sahipleri olarak her zaman merhametle muamele edeceğiz. Bu devlet işte böyle büyük bir devlettir” ifadelerini kullandı.

“Şırnak'a eli boş gelmedik”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında son 17 yılda Şırnak'a yapılan yatırımları sıralarken, eli boş gelmediklerini ve müjdelerle geldiklerini söyledi. Erdoğan, “Bunun için 31 Mart bir beka seçimidir. İnşallah 31 Mart belediyelerden başlayarak bölgemizde tarihi bir dönüşümün miladı olacaktır. 10-20 sene önce bu Şırnak'ın hali neydi, her taraf çöplük, çukur, çamur, kanalizasyon sokaklarda akıyor. Biz buraya çevre şehircilik bakanlığımızla girdik mi girdik, şu binaları sizler için yaptık mı? Benim Şırnaklı kardeşime bunlar yakışır. Şimdi yeni bir Şırnak var. İstiyoruz ki bu terör örgünün desteğiyle değil, sizlere gerçekten sahip çıkacak ak parti ile yeni bir dönem başlasın. Şırnak 31 Martta şehrine ve ülkene sahip çıkıyor musun? 31 Martta sandığa demokrasiye milli iradeye sahip çıkıyor musun? Geleceğine sahip çıkıyor musun? Tevazu samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor musunuz? Biz sadece Şırnak'ı samimiyetle sevmekle kalmadık tarihinde görülmemiş hizmetlerle Şırnak'ı buluşturduk. 17 yılda Şırnak'a 10 buçuk katrilyon buraya yatırım yaptık. Şırnak'a elimiz boş gelmedik. Müjdelerim var size. İlk müjde, Cizre stadyumumuz kullanılamaz durumda biz de Cizreli kardeşlerimizin sesine kulak vererek 10 bin seyirci kapasiteli bir stadyum için çalışmaları başlattık. İhaleye hazırlanıyoruz ve arkasından da kazmayı vuruyoruz. İkinci müjde Şırnak'a ilçeleriyle hizmet edecek şehir hastaneleri standında 500 yataklı hastane kazandırıyoruz. En kısa sürede inşaatına geçiyoruz. 11 bin 111 konut projesini hayatı geçirdik. Terör örgütünün çukur eylemlerinde tahrip ettiği bölgeyi sıfırdan inşa ederek ayağa kaldırdık” diye konuşu.

“Oyunları boza boza şehrimizi güzelleştirdik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütü PKK'nın oyunlarını boza boza şehri güzelleştirdiklerini söyledi. Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bunlar burada bütün evlerimizi yakıp yıkmadılar mı, evlerin bodrumlarında yargılama yapmadılar mı, tünel açmadılar mı, milleti sefalete mahkum etmek isteyenlerin oyunlarını boza boza şehrimizi güzelleştirdik. Geçtiğimiz yıl Şırnak'a doğalgaz verdik. Düğmeye basınca ev ısınıyor artık. Bu yıl için de Cizre önümüzde yıl Silopi ve İdil'e doğalgazı vereceğiz. Önümüzdeki dönem Şırnak'ı daha büyük hizmetlerle tanıştıracağız bunun için önce huzur lazım. Şırnak yatırımın, hizmetin, üretimin kıymetini de iyi bilir, çukur eylemlerinin baskının zulmün, acının anlamını da iyi bilir”.

“Bu ülkenin terör örgütlerine kaptıracak bir evla dahi yok”

Terör örgütü PKK'nın 12-13-14 yaşlarındaki çocukları kaçırdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık bu ülkenin de Şırnak'ın da terör örgütüne kaptıracak tek bir evladının olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ülkenin de Şırnak'ın da terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur. 12-13-14 yaşındaki çocuklarımızı dağlara bu teröristler kaçırmadı mı, bunlara bizim verecek çocuklarımız yok. Bunun için dik duracağız. Ben Diyarbakır belediyesi önünde oturma eylemi yapan anneler ziyaretime geldiklerinde onların göz yaşlarını unutamıyorum. Çünkü çocukları Kandil'e kaçırılmıştı. O Kandil'deki insafsız insanlar benim güneydoğudaki vatandaşlarımı inim inim inlettiler. Gelin 31 Martı yeni bir milat yapalım” dedi.