Dağkapı Mahallesinde elektrik direkleri kaldırılarak parke taşı döşeme çalışmaları başlatıldı

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İlçe DEDAŞ saha koordinasyon ekiplerince, Dağkapı Mahallesindeki demir direkler kaldırıldı, deforme olan sokaklarda kilit parke döşeme çalışmaları başlatıldı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'un talimatları doğrultusunda Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve İlçe DEDAŞ saha koordinasyon ekibi, vatandaşların memnuniyetini arttırabilmek amacıyla ilçe genelinde başlatmış olduğu koordineli çalışmalara devam ediyor.

Cizre halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu belirten Kaymakam Tunç, çalışmaların ivedilikle yapılmasını ve vatandaşların tozdan, topraktan, demir direklerden ve molozlardan kurtarılmasını istedi.