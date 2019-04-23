Damı çöken eve yardım

Şırnak'ın Balveren Beldesinde aşırı yağışlarda evinin damında çökme meydana gelen Şenses ailesinin yardımına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetişti.

Şırnak'ın Balveren Beldesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan aşırı yağış nedeni ile eski toprak evinin damı çöken Şenses ailesinin yardım çağrısına Şırnak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ses verdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Güngen, damı çöken, eski durumda ve içinde yaşamanın mümkün olmadığı ev için aileye kiralık bir ev bularak, gıda ve maddi yardımda bulundu.

Vakıf tarafından 5 bin lira yardımda bulunulduğunu söyleyen Asya Şenses, “2 gün gönce yoğun yağış nedeniyle evin damında çökme meydana gelmişti. Mecburen biz bu evde kalıyorduk. Sağ olsun Şırnak Valiliği olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Güngen duyarsız kalmadı. Bize oturmamız için yeni kiralık ev buldular. Allah onlardan razı olsun. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürü Hasan Güngen'e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.