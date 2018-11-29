Davutoğlu: “Bu toprakları bölmeye kimsenin gücü yetmez”

ŞIRNAK (İHA) – Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bu toprakları bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirterek “Aramıza düşmanlık tohumu ekmeye kimsenin gücü yetmez Allah'ın izniyle. Her zaman söylediğim gibi ben Alparslan'ın ordusunda bir Kürt, Selahattin'in ordusunda bir Türk olmak isterdim.” dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Şırnak'ta İlim Yayma Cemiyeti tarafından “Duruş Konuşmaları, Bilgi, Bilinç ve Ahlak” konulu konferansa katıldı. Şırnak Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Davutoğlu, “Sizler Şırnak Üniversitesinde ders çalışırken, çok kıymetli hocalarımızdan bir şeyler öğrenirken, Cudi'ye doğru bakın. Hz. Nuh'tan dolayı insanlığın bütün sorumluluğunu ve bütün yükünü omuzlarınızda hissediyormuşçasına Cudi Dağı'yla sohbet edin. Mekanlar dahi ne kadar önemli olduğunu anlayın. Bir gün bu ülkenin önemli kademelerinde görev alan sizler, bu üniversiteden mezun olmanın mutluluğunu yaşayacaksınız” dedi.

Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu toprakları bölmeye kimsenin gücü yetmez. Aramıza düşmanlık tohumu ekmeye kimsenin gücü yetmez Allah'ın izniyle. Her zaman söylediğim gibi ben Alparslan'ın ordusunda bir Kürt, Selahattin'in ordusunda bir Türk olmak isterdim. 15 Temmuz gecesi bu hain çete; bütün bir millete, ülkeye, devlete karşı olabilecek en büyük insanlık suçlarından birini işlemeye kalkıştığı zaman bir taraftan televizyonlarda direniş çağrısında bulunurken, bir taraftan uluslararası televizyonlarda bağıran “Türkiye'de darbe oldu” diye çığırtkanlıklar yapanlara cevap vermeye çalışırken, biraz üzerinde düşündüm. Bu gençlere yani sokağa çıkan ve tanklara karşı direnen gençlere karşı bir borcumuz var; şehit olanlara, gazi olanlara. Onlarla bir hasbihal etmek istedim. Ama yine bu ülkenin çocukları olmakla birlikte devşirdikleri yerlerde son derece yanlış bilgiyi sapkın bilgi anlayışı çerçevesinde kendi halkına karşı en zalim yöntemi kullanan, kullanılmasına sebep olan bu nifaklara karşı gençlerimizin bir daha böyle tuzaklara düşmemesi için bir çaba göstermek lazım, diye düşündüm.”

Konferansın sonunda Davutoğlu'na, İlim Yayma Cemiyeti Şırnak Şube Başkanı Rezan Birlik tarafından Hz. Nuh'un gemisinin maketini hediye edildi.

Konferansa, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu ve vatandaşlar katıldı.