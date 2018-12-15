DEAŞ'ın mavi listesinde aranan terörist teslim oldu

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, teslim olan teröristle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütünün çatışma bölgeleri ile irtibatlı şahısların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Adıyaman ilinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken DEAŞ saflarında silahlı faaliyet yürütmek için Suriye ülkesine giden ve terör arananlar listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi listede bulunan Ayşenur İnci isimli şahıs yapılan çalışmalar neticesinde 15 Aralık 2018 tarihi saat 13.40 sıralarında ilimiz Habur Kara Hudut Kapısına gelerek teslim olmuştur" denildi.