İhlas Haber Ajansı

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DEDAŞ personelleri Dicle Nehri çevresini temizledi

Dicle Elektrik Dağıtım A.

Ş (DEDAŞ) Şırnak İl Müdürlüğü idareci ve personelleri, Cizre ilçesinde Dicle Nehri kıyısında temizlik kampanyası başlattı.


DEDAŞ personelleri, Dicle Nehri kenarında piknik yapılan alanları temizlemek ve temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak adına kampanya başlattı. Dicle Nehri kıyısında temizlik yapan DEDAŞ Şırnak İl Müdürlüğü idareci ve personelleri bölgedeki çöpleri topladı. DEDAŞ Şırnak İl Müdürü Tekin Türk, ''Dicle Nehri kenarlarını temizleyen tüm personellerimize teşekkür ederiz. Bu farkındalık oluşturan etkinliğimiz umarım bir nebze de olsa doğaya ve çevreye karşı hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini hatırlatmıştır'' dedi.

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