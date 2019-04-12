Dereye uçan araçta bir asker hayatını kaybetti

Şırnak'ın Uludere ilçesinde araç kontrolünü kaybeden uzman çavuş, dereye yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

Uludere'nin Yeşilyuva Mahallesi 2. Köprü mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, 73 ED 140 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü uzman çavuş Murat Semerenci (29), direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kazada akıntıya kapılarak derede kaybolan Semerenci için AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Dereye uçtuğu yerden yaklaşık 500 metre ileride araç bulunurken, olay yerinin 3 kilometre ilerisinde ise Semerenci'nin cansız bedeni bulundu.