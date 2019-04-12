İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Dereye uçan araçta bir asker hayatını kaybetti

Şırnak’ın Uludere ilçesinde araç kontrolünü kaybeden uzman çavuş, dereye yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde araç kontrolünü kaybeden uzman çavuş, dereye yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.


Uludere'nin Yeşilyuva Mahallesi 2. Köprü mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, 73 ED 140 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü uzman çavuş Murat Semerenci (29), direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kazada akıntıya kapılarak derede kaybolan Semerenci için AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Dereye uçtuğu yerden yaklaşık 500 metre ileride araç bulunurken, olay yerinin 3 kilometre ilerisinde ise Semerenci'nin cansız bedeni bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.