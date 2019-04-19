Dereye uçan araçta bir kişi öldü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kontrolden çıkan araç dereye uçtu, kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Uludere'nin Hilal beldesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Veysi Gök (37) yönetimindeki 73 AAC 889 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Araçta bulunan 3 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, Veysi Gök ise akıntıya kapılıp kayboldu. Derede kaybolan Veysi Gök için AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sonucu olay yerinin yaklaşık bir buçuk kilometre ilerisinde bulunan Gök'ün cansız bedeni, Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı.