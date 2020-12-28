Devlet baraj, vatandaş ise milyonluk yatırım yaptı

Şırnak'ta devlet tarafından yapılan baraj gölleri sayesinde vatandaşlar milyonluk yatırımları kentlerine yapmaya başladı. Terörün kökünün kazındığı kentte iş adamları 3 milyon lira maliyetle mesire alanı inşa etti.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde yeniden hayat bulan Şırnak'ta vatandaşlar milyonluk dev yatırımları memleketlerine yapmaya başladı. Şırnak'ın Uludere ilçesinde yapımı tamamlanan İnceler Barajı kıyısında dev mesire alanları yapan iş adamları pandeminin bitmesiyle projenin tamamını hayata geçirmeyi planlıyor. Uludere'ye 8 kilometre uzaklıkta bulunan baraj gölü kıyısında bulunan araziler park, bahçe ve mesire alanları olarak yapılıyor.

İş adamı Hüseyin Kaçan yapılan barajın arsasına denk geldiğini ve arsası üzerinde 3 milyon liralık bir proje hazırlayarak mesire alanı yapmaya başladı. Pandemi öncesi baraj bölgesini piknik alanı olarak kullanan vatandaşları görünce mesire alanı yapmaya karar verdiğini belirten Kaçan, "Kendi imkanlarımızla yapıyoruz. 3 milyon liraya yakın bir maliyet olacak. Mesire alanında piknik yerleri, çocuk parkları, havuzlar olacak. Dağların hemen dibinde bu baraj yeni yapıldı, çevremizden herkes buraya geliyor. Pandemi biterse projemizi yaz aylarında bitirmeyi düşünüyoruz. Bölgemizde ilk defa böyle bir mesire alanı yapılıyor. Maliyeti çok yüksek. Devlet destek verirse biz bu bölgede çok güzel çalışmalar yapacağız" dedi.