Devletin projeleriyle Şırnak'ta balık hasadı yapılıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yapımı tamamlanan 5 baraj, artık su ürünlerinin yetiştirilmesi projeleriyle gündeme geliyor. Devletin yaptığı balık tesislerinde yıllık 29 ton balık üretimi yapılıyor.

Uludere ilçesinde son yıllarda huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber Kalkınma Ajansı, Şırnak Üniversitesi ve Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde İnceler Barajı'nda balık tesisi kuruldu. 3 yıldır faaliyette olan tesiste her yıl 29 ton balık üretimi yapılıyor. Hasadı yapılan alabalıkların kilosu 90 liradan satılıyor. Bir zamanlar terörün kol gezdiği dağlarda artık huzur ve güvenin sağlanmasıyla beraber birçok barajda bu tesislerin yapılması için projeler başlatıldı. Bölge halkı tarafından oldukça beğeni alan balık tesislerinde 2023 yılının ilk hasadı yapıldı, 15 ton satışını yapan İl Tarım Müdürlüğü ekipleri iki gün boyunca satış gerçekleştirdi. Su ürünleri mühendisi aynı zamanda sürdürülebilir alabalık tesisi sorumlusu Rıdvan Üsem, "Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde su ürünleri mühendisi olarak görev yapıyorum. Şırnak Üniversitesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kalkınma Ajansı destekli projemizi Uludere İnceler Barajı'nda hayata geçirdik. Projemiz 29 ton kapasiteli bir proje. 7 ay arayla hasada başladık, hayırlı olsun" dedi.

Uludere İlçe Tarım Müdürlüğünde çalışan İlhan Aykut isimli vatandaş, "İlçemizde çok güzel bir proje hayata geçti. Öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. 29 ton balık kapasiteli yerde bugün 15 ton balık hasadı yapıyoruz. Uludere halkı için çok güzel bir şey, herkes gelip buradan balık alabiliyor'' diye konuştu.