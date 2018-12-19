Dicle Elektrik ekipleri sınır güvenliği için işbaşında

Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürlüğü arıza bakım onarım ekibi, Irak sınırına sıfır noktada bulunan Uludere ilçesindeki 2 bin 800 rakımlı askeri üs bölgesinde yaşanan arızayı gidermek üzere yoğun kar yağışına rağmen yola koyuldu. Araç ile gidilebilecek son noktaya kadar giden ekipler, bundan sonra yola yaya olarak devam ettiler. Mehmetçiğin de güvenlik amacıyla eşlik ettiği Dicle Elektrik ekibi, 2 metreyi bulan karda zorlu bir yolculuğun ardından üs bölgesine ulaşarak gerekli onarımları yaptı.

Özveriyle çalışıyorlar

Coğrafi açıdan dağlık ve kayalık olan ve yoğun kar yağışının etkili olduğu 2 bin 800 rakımlı askeri üs bölgesinde zaman zaman hava muhalefetinden kaynaklanan arızaların yaşandığını belirten Dicle Elektrik yetkilileri, “Bu bölgedeki elektrik şebekemizde zaman zaman iletken kopması, şebekeyi koruyan parafudr elemanlarına yıldırım isabet etmesi, yeraltı kablo hasarı gibi sebeplerden dolayı birtakım arızalar yaşanabilmektedir. Sınıra sıfır noktada bulunan bu üs bölgesinde kopan iletken, bölgeye ulaşan ekibimiz tarafından onarıldı. Bu bölgedeki en büyük sıkıntımız, kar ve tipinin açılan yolları kısa sürede yeniden kapatmasıdır. Buna rağmen ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyorlar” dedi.