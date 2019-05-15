Dicle Elektrik'te Ramazan buluşmaları sürüyor

Dicle Elektrik'in geleneksel Ramazan Buluşmaları devam ediyor. Şirket çalışanları ve yöneticiler bu kez Şırnak'ta düzenlenen iftar etkinliğinde bir araya geldi.

Şirket çalışanları ile yöneticilerin buluştuğu Dicle Elektrik Ramazan buluşmalarının ilki Diyarbakır'da gerçekleştirilmişti. Ardından Siirt'te ve dün de Şırnak'ta düzenlenen iftar etkinliğinde ev sahipliğini Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Murat Horoz yaptı. Şirket çalışanlarının ilgi gösterdiği iftar etkinliğine katılmak üzere Diyarbakır'dan gelen Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, iftardan önce çalışanlarla sohbet etti. Çalışanlara hitaben konuşan Genel Müdür Karagüzel, yüksek katılımdan dolayı çalışanlara teşekkür ederek, Ramazan ayını kutladı.

İftar programına Dicle Elektrik Perakende Satış Genel Müdürü Avni Doğan, Siirt İl Müdürü Hilmi Angigün, Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, Mardin İl Müdürü Memet Bulut, Siirt İl Müdürü Naci Obut ve diğer bazı yöneticiler de katıldı.