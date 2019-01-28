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Dicle Nehrinde mahsur kalan 4 at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Dicle Nehrinde mahsur kalan dört at Cizre Belediyesi itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehrinde mahsur kalan dört at Cizre Belediyesi itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışması ile kurtarıldı.


Kurtuluş köyü mevkiinde Dicle Nehrinde mahsur kalan atlar itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. Cizre'de nehrin ortasında oluşan adacıkta otlanan ve sağanak yağış nedeni ile su seviyesi yükselince mahsur kalan atları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri nehrin ortasında mahsur kalan atları kurtarmak için çalışmalara başladı.Yağmurla karışık yağan doluya rağmen çalışmalarına ara vermeyen itfaiye ekipleri, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın sonunda nehirde mahsur kalan atları kurtarmayı başardı. İtfaiye erleri tarafından kıyıya çıkarılan atlar, sahiplerine teslim edildi.


Hayvanlarını teslim alan vatandaşlar ise itfaiye erlerine teşekkür etti.

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