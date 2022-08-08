Dicle Nehri'nde 'su samuru' görüntülendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliğince (IUCN) nesli tükenme tehdidine yakın kategorisinde sınıflandırılan 'su samuru' görüldü.

Cizre ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselen Dicle Nehri'nde, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir su samuru görüntülendi. Cep telefonuyla alınan görüntülerde, bir kayanın üzerine çıkan su samurunun avladığı balığı yediği görüntülendi.

Su samuru, Dicle Nehri'nde daha önce de görülmüştü.